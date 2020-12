GF Vip 5, Federica Panicucci infuriata con Alfonso Signorini: c’entra Capodanno! (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il prolungamento della quinta edizione del Grande Fratello Vip fino a febbraio 2021 ha cambiato completamente i piani dei vertici Mediaset. Non a caso, i programmi che erano previsti sono stati spostati e altri addirittura cancellati. E’ il caso di Capodanno in Musica, concerto di fine anno che va in onda su canale 5. Ebbene sì, perché sarà il reality a tenere compagnia ai telespettatori l’ultimo giorno dell’anno. Un fatto che pare non aver digerito Federica Panicucci, conduttrice del concerto di fine anno. Grande Fratello Vip 5: Capodanno nella casa di Cinecittà E’ cambiato tutto da quando la quinta edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di prolungarsi fino a febbraio 2021. I vertici Mediaset si sono regolati di conseguenza e sono arrivati a prendere delle clamorose decisioni. Una su tutte riguarda Capodanno che, dal 2013, viene festeggiato ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il prolungamento della quinta edizione del Grande Fratello Vip fino a febbraio 2021 ha cambiato completamente i piani dei vertici Mediaset. Non a caso, i programmi che erano previsti sono stati spostati e altri addirittura cancellati. E’ il caso di Capodanno in Musica, concerto di fine anno che va in onda su canale 5. Ebbene sì, perché sarà il reality a tenere compagnia ai telespettatori l’ultimo giorno dell’anno. Un fatto che pare non aver digerito, conduttrice del concerto di fine anno. Grande Fratello Vip 5: Capodanno nella casa di Cinecittà E’ cambiato tutto da quando la quinta edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di prolungarsi fino a febbraio 2021. I vertici Mediaset si sono regolati di conseguenza e sono arrivati a prendere delle clamorose decisioni. Una su tutte riguarda Capodanno che, dal 2013, viene festeggiato ...

ApMdp : Paolo Rossi, la moglie Federica Cappelletti il suo grande amore - federica_3798 : @otakuclub4 Causa prolungamento, i vip eliminati non hanno avuto una estensione del contratto. Francesco ha parlato… - federica_3798 : @Martina14610412 Non è per la polemica,ma per il prolungamento. I vip in studio non hanno avuto una estensione del… - BITCHYFit : Grande Fratello Vip a Capodanno: Federica Panicucci delusa - 5b2f7a9c69d1472 : Paolo Rossi, la moglie Federica Cappelletti il suo grande amore – DiLei -