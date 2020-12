Endless Dungeon | il roguelite di Amplitude Studios ci incanta nel trailer di annuncio

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopoof the, l'Universe degli studisi arricchisce di un nuovo titolo molto promettente, sempre genere. Ce lo racconta Stephanie Kaiser, Community Manager presso. "Salve a tutti! Siamo elettrizzati di raccontarvi a proposito di, il ritorno diall'Universe, e prossimo passo nel genere dei." Naufragati su di una stazione spaziale abbandonata della potente e arcaica civilizzazione degli, la vostra unica speranza di lasciare questo posto è svelare i segreti di questo posto. Bisognerà ...

TotiRiccardo : RT @Eurogamer_it: #EndlessDungeon: il trailer del roguelite di #AmplitudeStudios ci incanta con la sua colonna sonora - Eurogamer_it : #EndlessDungeon: il trailer del roguelite di #AmplitudeStudios ci incanta con la sua colonna sonora - PlayTrucos : Data di rilascio di Endless Dungeon – Tutto ciò che sappiamo - Nextplayer_it : Annunciato per Switch il gioco d'azione tattico Rogue-lite Endless Dungeon - PCGamingit : Endless Dungeon è il nuovo roguelite tattico ambientato nell'Endless Universe - -

Ultime Notizie dalla rete : Endless Dungeon

ilVideogioco.com

Amplitude annuncia il roguelite action Endless Dungeon | Un roguelite action che potrebbe essere collegato a Dungeon of the Endless.Nelle scorse ore si sono tenuti i tanto attesi The Game Awards 2020, all'interno dei quali è stato annunciato l'attesissimo ARK 2.