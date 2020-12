Diritto all’oblio online: cos’è, come funziona e doveri (Di venerdì 11 dicembre 2020) Internet è un luogo allo stesso tempo virtuale e pubblico. In buona sostanza, è molto facile che sul web determinate notizie o informazioni sulla propria persona siano rese note ad un numero indeterminato di persone, con conseguente lesione del Diritto alla privacy e riservatezza. È chiaro che nei confronti di tale minaccia ad uno dei diritti fondamentali dell’individuo, la giurisprudenza non è stata inerte ed anzi ultimamente si sono registrati significativi contributi in tema di Diritto all’oblio online e relativa tutela. Di seguito vogliamo proprio occuparci di quest’ultimo Diritto: di che si tratta? come funziona e cosa implica la sua tutela? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla registrazione dominio internet, che cos’è, ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 11 dicembre 2020) Internet è un luogo allo stesso tempo virtuale e pubblico. In buona sostanza, è molto facile che sul web determinate notizie o informazioni sulla propria persona siano rese note ad un numero indeterminato di persone, con conseguente lesione delalla privacy e riservatezza. È chiaro che nei confronti di tale minaccia ad uno dei diritti fondamentali dell’individuo, la giurisprudenza non è stata inerte ed anzi ultimamente si sono registrati significativi contributi in tema die relativa tutela. Di seguito vogliamo proprio occuparci di quest’ultimo: di che si tratta?e cosa implica la sua tutela? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla registrazione dominio internet, che, ...

lucabattanta : RT @DuccioTessadri: @lucabattanta @ladyonorato Sarà una lunga battaglia culturale e politica, quella per il diritto all'oblio, alla cancell… - DuccioTessadri : @lucabattanta @ladyonorato Sarà una lunga battaglia culturale e politica, quella per il diritto all'oblio, alla can… - anna30048679 : RT @Viks83F: @enricoruggeri @marco_gervasoni Sono italiani. Non hanno alcun rapporto con ONG. Non esportavano diritti e soprattutto lavorav… - Nerocarbone : @StefanoRe83 @lastknight @IOitaliait Credo tu possa esercitare il diritto all’oblio presso un soggetto economico, n… - Stonekey3 : @ZZiliani Si chiama 'diritto all'oblio (selettivo)'. Lo ha spiegato lo stesso Agnelli ai suoi fidati scribi. Prob… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritto all’oblio «L'aborto facile non può essere un fine Aspettare un figlio non è una tragedia» Cronache Maceratesi