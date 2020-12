Didattica a distanza, utile ma non per tutti: il nodo studenti con disabilità (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Didattica a distanza rischia di escludere ulteriormente le persone con disabilità in età scolare. Gli ultimi dati ISTAT parlano chiaro, esiste una fetta di giovani con disabilità che non riesce a relazionarsi adeguatamente a questi metodi innovativi di apprendimento. Didattica a distanza, una risorsa ma non per tutti. Le persone con disabilità, a seconda L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 11 dicembre 2020) Larischia di escludere ulteriormente le persone conin età scolare. Gli ultimi dati ISTAT parlano chiaro, esiste una fetta di giovani conche non riesce a relazionarsi adeguatamente a questi metodi innovativi di apprendimento., una risorsa ma non per. Le persone con, a seconda L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Avvenire_Nei : Scuola. Con la didattica a distanza esclusi circa 70mila studenti disabili - PiazzapulitaLA7 : Dove fallisce la didattica a distanza. Gratosoglio, Milano. @ChiaraProDAmbra #piazzapulita - matteosalvinimi : ... per i quali la didattica a distanza non è praticabile, superbonus per abbattere le barriere architettoniche. E… - infoitinterno : Didattica a distanza, 6 studenti su 10 non riescono a mantenere la concentrazione: un aiuto può essere la merenda - GabrielMelcar : RT @StasiFlavio: Emergenza #COVID19italia #dad Didattica a distanza. Leggi la mia nota Stampa. ?????? -