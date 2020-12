De Luca emette una nuova ordinanza: no allo spostamento nelle seconde case nei giorni di festa (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mentre il governo pensa di allargare le maglie delle misure anti-Covid aprendo agli spostamenti tra i comuni nei giorni di festa, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, pone ulteriori restrizioni. Ieri il presidente della Regione Campania ha firmato una nuova ordinanza, la numero 96. Annuncia, già da questo fine settimana, “controlli rigorosi nelle principali stazioni ferroviarie della Campania e all’aeroporto di Capodichino” per limitare al massimo la mobilità in generale e quella tra i comuni. Non solo, per tutto il periodo festivo, De Luca vieta “lo spostamento nelle seconde case anche in ambito regionale”. Nel comunicato che accompagna l’ordinanza De Luca ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mentre il governo pensa di allargare le maglie delle misure anti-Covid aprendo agli spostamenti tra i comuni neidi, il governatore della Campania, Vincenzo De, pone ulteriori restrizioni. Ieri il presidente della Regione Campania ha firmato una, la numero 96. Annuncia, già da questo fine settimana, “controlli rigorosiprincipali stazioni ferroviarie della Campania e all’aeroporto di Capodichino” per limitare al massimo la mobilità in generale e quella tra i comuni. Non solo, per tutto il periodo festivo, Devieta “loanche in ambito regionale”. Nel comunicato che accompagna l’De...

napolista : #DeLuca emette una nuova ordinanza: no allo spostamento nelle seconde case nei giorni di festa Mentre il governo ra… - Luca__Pagani : RT @fdragoni: #M5S non serve ricorrere al #MES per ritrovarselo in casa. Lo farà da solo pure se non lo chiamiamo. Emette un report (diritt… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca emette Campania, nuova ordinanza: "Limitare al massimo la mobilità in generale e fra i Comuni" NapoliToday Kite Wave: al via il Campionato Italiano Assoluto

Si accende il semaforo verde sul Campionato Italiano Assoluto di Kite Wave, organizzato dalla CKI (Classe Kiteboard Italia) sotto l’egida della FIV – Federazione Italiana Vela. Le previsioni meteo dan ...

Lo spettro del collegamento mafioso a Badia Polesine. Interviene il Prefetto di Rovigo

[ORDINE PUBBLICO] Il provvedimento ha avuto origine da un’intensa attività investigativa che ha portato alla luce lo stretto legame di parentela del titolare della tabaccheria con un esponente di spic ...

Si accende il semaforo verde sul Campionato Italiano Assoluto di Kite Wave, organizzato dalla CKI (Classe Kiteboard Italia) sotto l’egida della FIV – Federazione Italiana Vela. Le previsioni meteo dan ...[ORDINE PUBBLICO] Il provvedimento ha avuto origine da un’intensa attività investigativa che ha portato alla luce lo stretto legame di parentela del titolare della tabaccheria con un esponente di spic ...