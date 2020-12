Dalla casa popolare al campo rom, ecco perché la scelta di Fadìla non va giudicata (Di venerdì 11 dicembre 2020) Fadìla ha 32 anni. Nel campo rom c’è nata e lì sono nati anche i suoi genitori. Il campo è la sua casa, la sua vita, la sua protezione, la sua maledizione, il suo destino. Oggi ha ricevuto le chiavi della nuova casa popolare dove dovrebbe trasferirsi. Negli ultimi due anni tanti suoi parenti sono passati dal campo alla casa popolare. E sono felici. Anche Fadìla ieri era felice. Adesso invece è in preda a una crisi di panico. Ha deciso: butterà quelle chiavi. Ha scoperto che il campo dove vive è anche la sua catena. Facciamo un passo indietro di 60 anni. Aprile 1961: Ervin Goffman, sociologo canadese, pubblica una raccolta di saggi dal titolo “Asylums”, divulgando i risultati di una ricerca condotta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020)ha 32 anni. Nelrom c’è nata e lì sono nati anche i suoi genitori. Ilè la sua, la sua vita, la sua protezione, la sua maledizione, il suo destino. Oggi ha ricevuto le chiavi della nuovadove dovrebbe trasferirsi. Negli ultimi due anni tanti suoi parenti sono passati dalalla. E sono felici. Ancheieri era felice. Adesso invece è in preda a una crisi di panico. Ha deciso: butterà quelle chiavi. Ha scoperto che ildove vive è anche la sua catena. Facciamo un passo indietro di 60 anni. Aprile 1961: Ervin Goffman, sociologo canadese, pubblica una raccolta di saggi dal titolo “Asylums”, divulgando i risultati di una ricerca condotta ...

