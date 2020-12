Covid, in Piemonte il 21 gennaio parte la prima fase della vaccinazione (Di sabato 12 dicembre 2020) Partirà il 21 gennaio la prima fase della vaccinazione anti Covid in Piemonte, che avrà 28 punti di somministrazione, su 277 nazionali. I primi a essere vaccinati saranno 195mila Piemontesi, tra ospiti delle Rsa e personale sanitario e amministrativo di ospedali e Rsa. Poi in una seconda fase saranno studenti, personale scolastico e forze dell'ordine ad accedere alla vaccinazione e infine in una terza e quarta fase tutto il resto della popolazione, ultimi coloro che hanno già contratto il coronavirus. "Ci troviamo di fronte ad una sfida epocale", ha detto Antonio Rinaudo, il commissario dell'Area giuridico-amministrativa dell'Unità di crisi della Regione ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 12 dicembre 2020) Partirà il 21laantiin, che avrà 28 punti di somministrazione, su 277 nazionali. I primi a essere vaccinati saranno 195milasi, tra ospiti delle Rsa e personale sanitario e amministrativo di ospedali e Rsa. Poi in una secondasaranno studenti, personale scolastico e forze dell'ordine ad accedere allae infine in una terza e quartatutto il restopopolazione, ultimi coloro che hanno già contratto il coronavirus. "Ci troviamo di fronte ad una sfida epocale", ha detto Antonio Rinaudo, il commissario dell'Area giuridico-amministrativa dell'Unità di crisiRegione ...

