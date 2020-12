Covid, Fda ha informato Pfizer che dara' ok a vaccino (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Food and Drug Administration ha informato la Pfizer che intende procedere rapidamente con l'autorizzazione del vaccino che la casa farmaceutica Usa ha sviluppato con la tedesca BioNTech. Lo ha ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Food and Drug Administration halache intende procedere rapidamente con l'autorizzazione delche la casa farmaceutica Usa ha sviluppato con la tedesca BioNTech. Lo ha ...

RobertoBurioni : per i fan del 'noncielodicono' alle 15 riunione pubblica di FDA per decidere l'approvazione del vaccino Pfizer/BioN… - RobertoBurioni : Il comitato esterno dell’FDA ha approvato il vaccino anti-COVID-19 di Pfizer/BioNTech. Speriamo in una decisione velocissima dell’EMA. - Agenzia_Ansa : Fda, ok esperti ad autorizzare vaccino Pfizer-BionTech - pietro_busacca : RT @RobertoBurioni: Il comitato esterno dell’FDA ha approvato il vaccino anti-COVID-19 di Pfizer/BioNTech. Speriamo in una decisione veloci… - AlbertoEnricoA2 : RT @RobertoBurioni: Il comitato esterno dell’FDA ha approvato il vaccino anti-COVID-19 di Pfizer/BioNTech. Speriamo in una decisione veloci… -