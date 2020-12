Covid, contagi in lieve calo in Irpinia: il bollettino dell’Asl (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 550 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 39 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina, – 2, residenti nel comune di Ariano Irpino, – 2, residenti nel comune di Atripalda, – 7, residenti nel comune di Avellino; – 3, residenti nel comune di Casalbore; – 1, residente nel comune di Chianche; – 1, residente nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Gesualdo; – 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montefredane; – 2, residenti nel comune di Montefusco; – 7, residenti nel comune di Montoro; – 2, residenti nel comune di Nusco; – 1, residente nel comune di Pago Vallo Lauro; – 1, residente nel comune di Parolise; – 1, residenti nel comune di Quindici; – 1, residente nel comune di San Michele di Serino; – 1, residenti nel comune di San ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 550 tamponi effettuati sono risultate positive al39 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina, – 2, residenti nel comune di Ariano Irpino, – 2, residenti nel comune di Atripalda, – 7, residenti nel comune di Avellino; – 3, residenti nel comune di Casalbore; – 1, residente nel comune di Chianche; – 1, residente nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Gesualdo; – 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montefredane; – 2, residenti nel comune di Montefusco; – 7, residenti nel comune di Montoro; – 2, residenti nel comune di Nusco; – 1, residente nel comune di Pago Vallo Lauro; – 1, residente nel comune di Parolise; – 1, residenti nel comune di Quindici; – 1, residente nel comune di San Michele di Serino; – 1, residenti nel comune di San ...

