Covid | chiariamo una cosa | chiudere le scuole non serve a controllare la pandemia

In questa nuova fase della pandemia abbiamo osservato scienziati decisamente molto bravi nel proprio campo che si sono messi a "dare i numeri" sulla pandemia. Fisici, matematici, ingegneri sono sicuramente capaci a preparare grafici accattivanti, ma per formulare previsioni con un minimo di orizzonte temporale occorre la conoscenza dei fenomeni biologici che si stanno descrivendo, come ad esempio l'andamento stagionale di molte malattie respiratorie, inclusi i coronavirus noti. Il refrain del mese di ottobre è stato "la crescita esponenziale", "la crescita esponenziale". Gli epidemiologi hanno fatto notare che in nessuna epidemia il numero totale di contagi segue la curva esponenziale, semmai la curva logistica (una curva a S), che in effetti all'inizio assomiglia all'esponenziale, ma poi inevitabilmente si appiattisce. Lo dico con onestà ...

