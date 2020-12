Coronavirus | Vespa | ' rigidi su rispetto norme ma governo ripensi a passaggio tra piccoli comuni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Io forse con un po' di ingenuità sono un'aperturista, ma sonossimo suldelle. Gli assembramenti li disperderei con gli idranti, tanto per essere chiari. Perché veramente è intollerabile che si facciano queste cose". A dirlo, nel corso di un collegamento con 'Stasera Italia', è Bruno, intervenendo sulle polemiche che accompagnano ildelle misure restrittive per contenere il. "Al tempo stesso però, se si rispettano le regole si potrebbe fare qualcosa di più -dice il conduttore di 'Porta a Porta'- Io mi auguro vivissimamente che ilritorni su questa decisione di non consentire iltra i, perché é totalmente ...