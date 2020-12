Carla Bruni in tribunale dalla parte di Nicolas Sarkozy | «Io appoggio mio marito»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Nicolas Sarkozy, 65 anni, sta vivendo il suo periodo più buio. Primo ex capo di Stato francese finito in tribunale in veste di imputato, è accusato di corruzione e traffico di influenze (nel 2014 avrebbe tentato di ottenere illegalmente informazioni da un magistrato su un’altra inchiesta che lo riguardava, ovvero i presunti pagamenti illeciti ricevuti dall’erede di L’Oreal Liliane Bettencourt durante la campagna presidenziale del 2007).