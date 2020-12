Biathlon, Lisa Vittozzi: “Soddisfatta dello 0 al tiro. Finalmente mi sono espressa bene” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lisa Vittozzi ha conquistato un buon settimo posto nella sprint femminile di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon. La sappadina si è resa protagonista di una gara di sostanza, conclusa senza errori ad appena 22.3 secondi di ritardo dalla vincitrica in terra austriaca, ovvero la sorprendente bielorussa Dzinara Alimbekava. L’azzurra, reduce da due weekend molto complicati a Kontiolahti, ha incominciato al meglio questo fine settimana e ora può anche guardare con ottimismo all’inseguimento di domenica. La nostra portacolori ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Fisi: “Finalmente sono riuscita e esprimermi bene, nell’ultimo mese sono stata impegnata a rincorrere la forma, oggi mi sono detta solamente di dare il 100% e vedere ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020)ha conquistato un buon settimo posto nella sprint femminile di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di. La sappadina si è resa protagonista di una gara di sostanza, conclusa senza errori ad appena 22.3 secondi di ritardo dalla vincitrica in terra austriaca, ovvero la sorprendente bielorussa Dzinara Alimbekava. L’azzurra, reduce da due weekend molto complicati a Kontiolahti, ha incominciato al meglio questo fine settimana e ora può anche guardare con ottimismo all’inseguimento di domenica. La nostra portacolori ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Fisi: “riuscita e esprimermi bene, nell’ultimo mesestata impegnata a rincorrere la forma, oggi midetta solamente di dare il 100% e vedere ...

