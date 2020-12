Amici 20, Arianna si confronta con Rudy che la ‘libera’ e lei passa con Arisa (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nell’ultima puntata del daytime di oggi, venerdì 11 dicembre, di Amici 20, andato in onda in due spezzoni: prima alle 16:10 su Canale Cinque e poi alle 19 su Italia Uno, abbiamo assistito ad un altro allievo che ha abbandonato il team capitanato da Rudy Zerbi. Dopo aver allontano dal proprio team Evandro, che ha scelto di andare con la coach Anna Pettinelli, il giudice anche di ‘Tu Si Que Vales’, in accordo con la stessa allieva, ha deciso di non lavorare più con l’aspirante cantante Arianna Gianfelici. Arianna ha chiesto alla redazione di chiamare il proprio coach per poter avere un confronto dopo la puntata di sabato cinque dicembre e per chiedergli cosa può fare di particolare per riprendersi la maglia, ammettendo che le dispiace che sia passato un messaggio sbagliato su di lei. Ovvero, che sembra ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nell’ultima puntata del daytime di oggi, venerdì 11 dicembre, di20, andato in onda in due spezzoni: prima alle 16:10 su Canale Cinque e poi alle 19 su Italia Uno, abbiamo assistito ad un altro allievo che ha abbandonato il team capitanato daZerbi. Dopo aver allontano dal proprio team Evandro, che ha scelto di andare con la coach Anna Pettinelli, il giudice anche di ‘Tu Si Que Vales’, in accordo con la stessa allieva, ha deciso di non lavorare più con l’aspirante cantanteGianfelici.ha chiesto alla redazione di chiamare il proprio coach per poter avere un confronto dopo la puntata di sabato cinque dicembre e per chiedergli cosa può fare di particolare per riprendersi la maglia, ammettendo che le dispiace che siato un messaggio sbagliato su di lei. Ovvero, che sembra ...

tuttopuntotv : Arianna chiede di parlare con Rudy che però non cambia idea. Trovate corretto dargli un’altra chance? #Amici20… - Anna12215963 : Quindi, tirando le somme, Amici di Arianna is the new Amici di Maria #Amici20 - LaGio_91 : Sia #Rudy che #Arisa riconoscono un talento in #arianna e pensano che i problemi siano solo comportamentali. Io, si… - LaGio_91 : #arianna dovrebbe veramente tacere e lavorare duro. Ma soprattutto tacere perché ogni volta che parla dice enormi c… - __wishniall : RT @iamsuusy: arianna non ha proprio la testa di stare ad amici, poi troppo vittimismo, troppi piagnistei, è immatura #amici20 -