Alessandro Borghese indagato | l’amaro sfogo | “Fregato da un parente”

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 11 dicembre 2020)scritto sul registro degli indagati Tutto conosciamograzie alle sue trasmissioni culinarie, in particolar 4 Ristoranti. Nelle ultime ore il primogenito di Barbara Bouchet è finito al centro dell’attenzione mediatica non per un suo format o un piatto delizioso, ma per qualcosa di molto serio. Ebbene sì, il noto chef risulta iscritto al registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta della procura di Milano per fatture false. Ovviamente, il diretto interessato informato dei fatti ha asserito la sua estraneità ai fatti. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sarebbe accaduto. Il racconto del noto chefe la sua dolce metà, ovvero la moglie Wilma Oliverio, sarebbero entrambi indagati nell’ambito di un’inchiesta per fatture ...