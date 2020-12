Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Janine Mueller (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il giorno 9 aprile 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonista Janine Mueller. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che partiva da un peso davvero elevatissimo e non è riuscita a raggiungere l’obiettivo di farsi operare, e tuttavia non si è data per vinta, come vedremo. Vite al limite – Janine Mueller Janine, la protagonista, ha 53 anni, vive a Seattle nello stato di Washington, e all’inizio del suo percorso pesa ben 308 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà tuttavia risultati molto scarsi, perdendo appena 51 kg per arrivare ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il giorno 9 aprile 2018 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 6 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che partiva da un peso davvero elevatissimo e non è riuscita a raggiungere l’obiettivo di farsi operare, e tuttavia non si è data per vinta, come vedremo.al, la protagonista, ha 53 anni, vive a Seattle nello stato di Washington, e all’inizio del suo percorso pesa ben 308 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà tuttavia risultati molto scarsi, perdendo appena 51 kg per arrivare ...

