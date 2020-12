Vaccino Covid su adolescenti, al via i test: si mira a terminare prima del prossimo anno scolastico (Di giovedì 10 dicembre 2020) Al via il test clinico del Vaccino Moderna sugli adolescenti, con l'obiettivo di terminare prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 dicembre 2020) Al via ilclinico delModerna sugli, con l'obiettivo didell'inizio del. L'articolo .

Agenzia_Ansa : #Gb, stop al #vaccino a chi ha reazioni allergiche, dopo due episodi avvenuti nella prima giornata di somministrazi… - RobertoBurioni : Per l'ennesima volta mi viene attribuito un virgolettato mai detto. Mi riferivo agli effetti a LUNGO TERMINE del va… - pdnetwork : Mattarella ha annunciato che farà il vaccino anti-Covid. Contro la virulenta reazione da parte di negazionisti e no… - DavideFalchieri : Ma non era stato detto che non c'era stato potenziamento tra prima e seconda ondata perchè mancava personale medico… - PiccoloPesceNer : RT @RadioCapital_fm: Piero di Lorenzo, AD e Presidente di IRBM, società che produce il vaccino anti-covid @AstraZeneca-Oxford è stato ospit… -