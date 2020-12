Storici i suoi tre gol al Brasile (e non solo) (Di giovedì 10 dicembre 2020) Resterà per sempre nella memoria per la tripletta che segnò al Sarrià: eccoli nel racconto dei telecronisti brasiliani Leggi su tg.la7 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Resterà per sempre nella memoria per la tripletta che segnò al Sarrià: eccoli nel racconto dei telecronisti brasiliani

Ultime Notizie dalla rete : Storici suoi Storici i suoi tre gol al Brasile (e non solo) TG La7 Era Paolo Rossi e fu 'Fantastico!'

Un capolavoro, quei tre gol al Brasile a Spagna '82, lasciapassare per un Mondiale che segnò la storia degli italiani (anche quelli di Svizzera) ...

Un piacentino tra i primi vaccinati a Londra: "Momento storico"

«Nove dicembre 2020, momento storico. Questo è il più bel regalo di Natale: per te e per me». Così su Facebook un fisioterapista di Piacenza, Paolo Ciardelli, che da aprile dell’anno scorso lavora in ...

