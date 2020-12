Stati Uniti, inflazione conferma crescita stabile e sopra attese (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – stabile la crescita dell’inflazione negli Stati Uniti a novembre. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un incremento dello 0,2% su base mensile, risultando superiori al +0,1% del consensus e rispetto al +0,2% di ottobre. Su base annua, la crescita dell’inflazione è stata dell’1,2%, in linea con il mese precedente ed al di sopra dell’1,1% delle aspettative del mercato. Il “core” rate, ossia l’indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha confermato un aumento dello 0,2% su base mensile, come il mese precedente, rispetto al +0,1% atteso. Il dato tendenziale mostra un aumento ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) –ladell’neglia novembre. Secondo il Bureau of Labourstics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un incremento dello 0,2% su base mensile, risultando superiori al +0,1% del consensus e rispetto al +0,2% di ottobre. Su base annua, ladell’è stata dell’1,2%, in linea con il mese precedente ed al didell’1,1% delle aspettative del mercato. Il “core” rate, ossia l’indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, hato un aumento dello 0,2% su base mensile, come il mese precedente, rispetto al +0,1% atteso. Il dato tendenziale mostra un aumento ...

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Motorismo storico: Canossa Events sbarca negli Stati Uniti - Attualità Agenzia ANSA Folger confronta le gomme MotoGP e SBK: “Meglio Pirelli”

Jonas Folger è uno dei pochi piloti che hanno avuto esperienza con pneumatici Michelin e Pirelli. Il tedesco è stato in grado di adattarsi sia alle gomme Michelin in MotoGP sia a quelle Pirelli nei ...

Unastoria di Gipi fra le migliori graphic novel del 2020 secondo il New York Times

Il quotidiano newyorchese ha selezionato l'opera capolavoro di Gipi, pubblicata quest'anno negli Stati Uniti, fra i migliori titoli grafici degli ultimi dodici mesi ...

Covid-19, ora è battaglia tra Cina e Italia: ci avete infettato voi

La notizia, supportata da una ricerca scientifica, che il virus circolasse nel nostro Paese già a settembre 2019, fa il paio con il caso di un bimbo di quattro anni malato oltre un anno fa ...

