Stanno tornando i problemi Unicredit il 10 dicembre, ma non è un down (Di giovedì 10 dicembre 2020) Massima attenzione oggi 10 dicembre a proposito dei nuovi problemi Unicredit. Le segnalazioni sono iniziate poco prima delle 10 e, al momento della pubblicazione del nostro articolo, non ci sono ancora gli estremi per parlarvi di down. Come sempre avviene in circostanze di questo tipo, è necessario tenere gli occhi aperti per comprendere se ci si ritrovi isolati o meno, indipendentemente dall’eventuale possibilità di accedere o meno alla propria area utenti. Di sicuro, la situazione in questi minuti appare molto più gestibile rispetto a quella che vi abbiamo riportato non molto tempo fa sul nostro magazine. I problemi Unicredit del 10 dicembre, ma è presto per parlare di down Dunque, i problemi Unicredit di oggi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Massima attenzione oggi 10a proposito dei nuovi. Le segnalazioni sono iniziate poco prima delle 10 e, al momento della pubblicazione del nostro articolo, non ci sono ancora gli estremi per parlarvi di. Come sempre avviene in circostanze di questo tipo, è necessario tenere gli occhi aperti per comprendere se ci si ritrovi isolati o meno, indipendentemente dall’eventuale possibilità di accedere o meno alla propria area utenti. Di sicuro, la situazione in questi minuti appare molto più gestibile rispetto a quella che vi abbiamo riportato non molto tempo fa sul nostro magazine. Idel 10, ma è presto per parlare diDunque, idi oggi ...

anna_1951 : RT @Potito40709597: - DanielaGollini2 : @ManlioDS @Mov5Stelle Mi sa che dopo aver mandato tanti vaffa ora vi stanno tornando indietro tutti e con gli inter… - Potito40709597 : - ispirvzionx : @ciaosonounamela amo non lo so- il fatto è che fino a due minuti fa ero entusiasta di spillare la face adesso stann… - uuuaiiiomiing : @emipro74 A forza di fare figure di merda gli stanno tornando i capelli come nelle figurine del '98 -