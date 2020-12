Roma, tenta di rapinare un ragazzo del cellulare: ma lui si difende e lo mette in fuga (Di giovedì 10 dicembre 2020) I Carabinieri della Stazione Roma piazza Bologna hanno arrestato un 40enne marocchino, nella Capitale senza fissa dimora e con numerosi precedenti alle spalle, con l’accusa di tentata rapina. tenta di rapinare un ragazzo del cellulare: ma lui si difende L’uomo ha avvicinato un 30enne Romano che stava passeggiando nel parco di Villa Borghese e dopo averlo aggredito verbalmente, lo ha strattonato nel tentativo di appropriarsi del costoso smartphone di ultima generazione che teneva in mano. La pronta reazione del 30enne ha fatto desistere il malfattore che è scappato ma l’immediata segnalazione fatta al “112” ha consentito il rapido intervento della pattuglia di Carabinieri che, ottenuta la descrizione del furfante, lo ha intercettato e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 dicembre 2020) I Carabinieri della Stazionepiazza Bologna hanno arrestato un 40enne marocchino, nella Capitale senza fissa dimora e con numerosi precedenti alle spalle, con l’accusa dita rapina.diundel: ma lui siL’uomo ha avvicinato un 30enneno che stava passeggiando nel parco di Villa Borghese e dopo averlo aggredito verbalmente, lo ha strattonato neltivo di appropriarsi del costoso smartphone di ultima generazione che teneva in mano. La pronta reazione del 30enne ha fatto desistere il malfattore che è scappato ma l’immediata segnalazione fatta al “112” ha consentito il rapido intervento della pattuglia di Carabinieri che, ottenuta la descrizione del furfante, lo ha intercettato e ...

