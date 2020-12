“Ricoverato d’urgenza, ecco cosa mi è successo”. George Clooney choc: diverse settimane in ospedale (Di giovedì 10 dicembre 2020) George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. A riportarlo fonti estere come il Mirror e il New York Post. Pare proprio che la causa sia stata dovuta al nuovo ruolo che interpreta Clooney, ad oggi impegnato nella realizzazione del suo prossimo film, The midnight sky. George interpreta un astronomo che sopravvive ad un evento apocalittico, un copione tragico e toccante allo stesso tempo. Come ormai sappiamo tutti, gli attori sono soggetti a perdite e rincari di peso, il tutto per svolgere la loro difficile professione. Non dimentichiamoci ad esempio di Leo DiCaprio che in Revenant ha dovuto indossare ogni giorno sul set una pelliccia d’alce e una d’orso del peso di 45 chili. Ma non perdiamo il focus, perché nelle nell’ultimo periodo George ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020)è stato ricoveratoin. A riportarlo fonti estere come il Mirror e il New York Post. Pare proprio che la causa sia stata dovuta al nuovo ruolo che interpreta, ad oggi impegnato nella realizzazione del suo prossimo film, The midnight sky.interpreta un astronomo che sopravvive ad un evento apocalittico, un copione tragico e toccante allo stesso tempo. Come ormai sappiamo tutti, gli attori sono soggetti a perdite e rincari di peso, il tutto per svolgere la loro difficile professione. Non dimentichiamoci ad esempio di Leo DiCaprio che in Revenant ha dovuto indossare ogni giorno sul set una pelliccia d’alce e una d’orso del peso di 45 chili. Ma non perdiamo il focus, perché nelle nell’ultimo periodo...

zazoomblog : “Ricoverato d’urgenza ecco cosa mi è successo”. George Clooney choc: diverse settimane in ospedale - #“Ricoverato… - girasol44247939 : RT @MunaronLuisella: Salvato dalla strada dopo che qualche vigliacco lo aveva preso a calci sulla testa ?? e' stato ricoverato in clinica d'… - 1970Adrien : - infoitcultura : George Clooney ricoverato d’urgenza in serie condizioni, cosa è successo all’attore - politica_satira : #Renzi si sente male sul #RecoveryFund e viene ricoverato d'urgenza alla Leopolda #Mes -

Ultime Notizie dalla rete : “Ricoverato d’urgenza A scuola di mozzarella Dop Yahoo Notizie Clooney dimagrisce e si ammala di pancreatite. Ricoverato ...

Giovedì, 10 dicembre 2020 - 08:07:00 Clooney dimagrisce e si ammala di pancreatite. Ricoverato d'urgenza Aveva perso quasi 13 kg per il suo nuovo film "The midnight sky"

Alberto Genovese, l'amico Daniele Leali ricoverato d ...

È stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Bali, in Indonesia, per un attacco di stress e ansia Daniele Leali, il vocalist definito “braccio destro” di Alberto Genovese nel decreto di fermo ...

Minacce di morte e insulti, ricoverato d'urgenza per ...

Daniele Leali, braccio destro di Alberto Genovese, è stato ricoverato d’urgenza in Indonesia per gli attacchi di panico avuti dopo le minacce di morte che gli sono state rivolte.

Giovedì, 10 dicembre 2020 - 08:07:00 Clooney dimagrisce e si ammala di pancreatite. Ricoverato d'urgenza Aveva perso quasi 13 kg per il suo nuovo film "The midnight sky"È stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Bali, in Indonesia, per un attacco di stress e ansia Daniele Leali, il vocalist definito “braccio destro” di Alberto Genovese nel decreto di fermo ...Daniele Leali, braccio destro di Alberto Genovese, è stato ricoverato d’urgenza in Indonesia per gli attacchi di panico avuti dopo le minacce di morte che gli sono state rivolte.