Pogba Juventus | via a gennaio | definita la cifra

Paul Pogba potrebbe liberarsi già a gennaio. Secondo quanto riportato dal The Sun, il Manchester United avrebbe deciso di anticipare la cessione per non rischiare di perderlo a zero. Il rapporto tra il centrocampista e il tecnico, Solskjaer, ormai è compromesso come dimostra il suo ingresso in campo, al minuto 61, nel match di Champions League perso contro il Lipsia. Juventus: il prezzo del cartellino di Pogba A causa dell'emergenza finanziaria causata dal Covid-19, il prezzo del cartellino del ragazzo francese potrebbe abbassarsi addirittura a 55 milioni di Euro. Leggi anche:Champions League, tabellone completato: le possibili avversarie della Juventus Juventus e Real Madrid sono in pole ma, nelle ultime ore, anche il Psg di Leonardo si sarebbe inserito nella trattativa.

goal : Juventus will offer Paulo Dybala in a swap deal for Paul Pogba in January, according to Tuttosport ?? - tancredipalmeri : Lo Juventus offrirà a gennaio al Manchester United uno scambio Dybala-Pogba. L’uscita di Raiola era nell’aria a To… - aagulla_espn : Pogba a la Juventus? - Giorgiupede : @saw_1897 Ma che Poema devi scrivere? Sei un esaltato presuntuoso che ha sparato 50 nomi e finora non ha azzeccato… - infoitsport : Indizio social Pogba? Il francese ha ricominciato a seguire il profilo della Juventus su Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Pogba Juventus Pogba, addio allo United: tutti gli indizi portano al ritorno alla Juventus - Sportmediaset Sport Mediaset Juventus, Champions League: un’avversaria è la più probabile

I numeri nel calcio contano fino a un certo punto, ma non si può totalmente prescindere da essi. C'è da scommettere che uno sguardo a questi ultimi lo abbiano dato anche dalle parti della Continassa, ...

Ozil offerto alla Juventus. Come stanno le cose con l’Arsenal

Ozil è stato offerto cinque volte alla Juventus nel corso del 2020. Il tedesco, però, non ha mai scaldato i cuori dei bianconeri.

