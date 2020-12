Pilota disegna un pene con l’aereo | la spiegazione è assurda – VIDEO

Noovyis : (Pilota disegna un pene gigante in cielo: dietro la bravata c’è però una motivazione) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Pilota disegna

Il Fatto Quotidiano

Non è la prima volta che un pilota si diverte a disegnare dei simboli fallici in cielo con la traiettoria del suo aereo, ma questa volta non si tratta di una semplice bravata. È successo l’11 novembre ...C'è chi disegna cerchi nel grano e chi invece simboli fallici in cielo. L'autore però di quest'ultimo esempio è senza ombra di dubbio terrestre. Si tratta di ...Non è la prima volta che un pilota si diverte a disegnare dei simboli fallici in cielo con la traiettoria del suo aereo, ma questa volta non si tratta di una semplice bravata. È successo l’11 novembre scorso, quando il volo di linea DP407 della Pobeda’s Airlines (la maggior compagnia aerea della Russia, ndr) ha deviato dalla sua rotta Mosca-Ekaterinburg per disegnare un grosso pene sopra ...Pilota disegna un pene gigante in cielo: dietro la bravata c’è però una motivazione (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non è la prima volta che un Pilota si diverte a disegnare dei simboli ...Tracciato dai radar, un pilota ha realizzato un disegno in cielo come tributo a George Floyd, ucciso dalla polizia a Minneapolis. Ci ha impiegato oltre due ore Interni