Mes, Conte incassa il sì, ma restano tensioni nella maggioranza (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il premier, a Bruxelles, con un chiaro mandato, come dice, ora deve affrontare le divisioni nella maggioranza, che potrebbero tornare a galla per l'approvazione della legge di bilancio Leggi su tg.la7 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il premier, a Bruxelles, con un chiaro mandato, come dice, ora deve affrontare le divisioni, che potrebbero tornare a galla per l'approvazione della legge di bilancio

