Lo scippo fallisce ma la motivazione è inquietante | “Volevamo imitare un video trap”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Due minorenni arrestati per aver tentato di strappare la borsa a una ragazza. Avrebbero cercato di emulare unmusicale con le regole dello. L’emulazione non è quasi mai una buona cosa. Specie se, in ballo, ci sono comportamenti che si dovrebbe sapere essere contrari alle regole di buona creanza. In questo caso, addirittura contrari alla legalità. Protagonisti due minori, 17 e 16 anni, entrambi beccati mentre cercavano di scippare la borsa a una ragazza. Un gesto che, per loro stessa ammissione, hanno cercato di replicare dopo averlo visto suldi una canzone trap. Il teatro del goffo tentativo di replica è la città di Matera. Già suo malgrado, nei mesi scorsi, al centro dell’attenzione mediatica per un altro grave fatto di cronaca, accaduto nella vicinissima Pisticci. Ora le cose sono meno serie ...