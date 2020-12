Le sue prigioni

Leggi su panorama

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Dalle cifre sospette sui contagi da Covid ai silenzi sulle tragiche rivolte di marzo. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (non) affronta il problema carceri. Se il titolo non fosse già stato gloriosamente usato 184 anni fa da Silvio Pellico, prima o poi anche il ministro grillino della Giustizia, Alfonso Bonafede, dovrebbe scrivere un libro intitolato Le mie. Quel che da 10 mesi va accadendo al sistema carcerario, del resto, supera ogni immaginazione: è realtà romanzesca. È vero, il ministro grillino ha dovuto gestire la pandemia da Covid-19, un problema inedito e difficile. Ma in Italia non s'era mai visto un caos capace di scatenare rivolte in 50, con addirittura 13 morti e danni per decine di milioni. Né s'era vista un'ondata di scarcerazioni scandalosa come quella avvenuta la scorsa primavera, per di più seguita da ...