Le indiscrezioni sull’Inter tra esonero Conte e dimissioni | cosa sappiamo

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 10 dicembre 2020) L’eliminazione dell’Inter dalla Champions League è estremamente grave per i nerazzurri, al punto che oggi si parla con insistenza di, se non addirittura dida parte del tecnico leccese. Quali sono le ultime notizie in merito? Dopo avervi riportato le informazioni necessarie per guardare le partite di Atalanta e Inter in coppa nella giornata di ieri, l’ambiente è diventato più frizzante che mai ad Appiano Gentile, al punto che gli addetti ai lavori stanno per la prima volta mettendo in discussione l’intero progetto triennale riguardante l’ex allenatore di Juventus e Chelsea. Prospettiva: le valutazioni dell’Inter In particolare, su Twitter spopola l’hashtag #Out, coi tifosi interisti inferociti per la prova ...