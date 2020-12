La distribuzione dei vaccini ci ricorda che la salute non è un diritto universale (Di giovedì 10 dicembre 2020) The People’s Vaccine, un’alleanza di organizzazioni umanitarie tra cui Amnesty International, Oxfam e Unaids, ha rilevato che il 14% della popolazione mondiale – quella più ricca – si è già assicurato il 53% dei vaccini contro la Covid-19 già pronti. Il 100% della produzione del vaccino Moderna andrà ai paesi industrializzati, una quota che scende al 96% per quanto riguarda il vaccino Pfizer/BioNTech. La conseguenza è che i paesi in via di sviluppo ne avranno un accesso molto limitato, tanto che si stima che se un italiano avrà in media a disposizione fino a 4 dosi di vaccino e un canadese addirittura 5, in altri paesi e continenti si arriverà alla situazione per cui dieci persone dovranno giocarsi un’unica dose. (foto: Leonardo Fernandez Viloria/Getty Images) “Siamo di fronte a un’enorme disuguaglianza nell’accesso al vaccino, che è il principale strumento per ... Leggi su wired (Di giovedì 10 dicembre 2020) The People’s Vaccine, un’alleanza di organizzazioni umanitarie tra cui Amnesty International, Oxfam e Unaids, ha rilevato che il 14% della popolazione mondiale – quella più ricca – si è già assicurato il 53% deicontro la Covid-19 già pronti. Il 100% della produzione del vaccino Moderna andrà ai paesi industrializzati, una quota che scende al 96% per quanto riguarda il vaccino Pfizer/BioNTech. La conseguenza è che i paesi in via di sviluppo ne avranno un accesso molto limitato, tanto che si stima che se un italiano avrà in media a disposizione fino a 4 dosi di vaccino e un canadese addirittura 5, in altri paesi e continenti si arriverà alla situazione per cui dieci persone dovranno giocarsi un’unica dose. (foto: Leonardo Fernandez Viloria/Getty Images) “Siamo di fronte a un’enorme disuguaglianza nell’accesso al vaccino, che è il principale strumento per ...

