Inzaghi: il tecnico della Lazio interessa all’Inter (Di giovedì 10 dicembre 2020) Simone Inzaghi non ha ancora rinnovato il suo contratto (in scadenza) con la Lazio. Si diceva che l’incontro fra l’allenatore biancoceleste e il presidente Lotito sarebbe avvenuto a ridosso delle festività. Il patron del club capitolino deve tutelare il mister piacentino se non vuole che altre squadre provino a portarlo via da Roma. Prima su tutte l’Inter. Inzaghi, futuro alla Lazio? La società, la squadra e i tifosi si sono affezionati moltissimo a Simone Inzaghi che dal 2016 porta avanti il proprio progetto Lazio. L’allenatore di Piacenza è riuscito a ottenere con la propria squadra risultati notevoli che spesso sono andati al di là delle aspettative. L’ultimo successo ottenuto da Inzaghi è stata la qualificazione agli ottavi di Champions: fra le 16 squadre ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 10 dicembre 2020) Simonenon ha ancora rinnovato il suo contratto (in scadenza) con la. Si diceva che l’incontro fra l’allenatore biancoceleste e il presidente Lotito sarebbe avvenuto a ridosso delle festività. Il patron del club capitolino deve tutelare il mister piacentino se non vuole che altre squadre provino a portarlo via da Roma. Prima su tutte l’Inter., futuro alla? La società, la squadra e i tifosi si sono affezionati moltissimo a Simoneche dal 2016 porta avanti il proprio progetto. L’allenatore di Piacenza è riuscito a ottenere con la propria squadra risultati notevoli che spesso sono andati al di là delle aspettative. L’ultimo successo ottenuto daè stata la qualificazione agli ottavi di Champions: fra le 16 squadre ...

MoliPietro : Inzaghi: il tecnico della Lazio interessa all’Inter - TheRub14 : Su Paolo Rossi non ho molto da dire purtroppo. Non l’ho conosciuto come calciatore, se non da vecchi filmati che og… - IoNascoQui : OGGI POMERIGGIO I RAGAZZI DI INZAGHI TORNERANNO IN CAMPO PER INIZIARE A PREPARARE LA SFIDA CON IL VERONA, DA CAPIR… - IoNascoQui : ARCHIVIATA LA QUALIFICAZIONE AGLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS ORA LOTITO SI PREPARA AD INCONTRARE INZAGHI PER ME… - Max_883 : Ma anche Tare avrà un ruolo decisivo. Il ds è ormai legato a un filo doppio al tecnico e potrebbe restare con lui o… -