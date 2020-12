In Sardegna un sindaco ha 'inventato' la Costa delle Miniere (Di giovedì 10 dicembre 2020) (AGI) - Esiste un territorio dove la natura incontaminata si sposa con monumenti naturali e spiagge incontaminate. Un luogo che si raggiunge viaggiando su strade scomode, ma con paesaggi mozzafiato. Si trova in Sardegna, eppure è un luogo che 'non c'è'. O meglio, che - almeno per ora - non esiste nelle carte geografiche. È la 'Costa delle Miniere', nella parte Sud occidentale dell'isola, e si estende dal litorale di Gonnesa, fino a quello di Arbus, passando per Buggerru, Fluminimaggiore, l'Iglesiente e il Guspinese. Un 'brand' da promuovere a livello internazionale Il nome è stato utilizzato per la prima volta dalla famosa guida paralimpica Lino Cianciotto per i percorsi di trekking, ma è stato 'adottato' dai paesi che ne fanno parte e in particolare dal sindaco di Fluminimaggiore, Marco Corrias, ... Leggi su agi (Di giovedì 10 dicembre 2020) (AGI) - Esiste un territorio dove la natura incontaminata si sposa con monumenti naturali e spiagge incontaminate. Un luogo che si raggiunge viaggiando su strade scomode, ma con paesaggi mozzafiato. Si trova in, eppure è un luogo che 'non c'è'. O meglio, che - almeno per ora - non esiste nelle carte geografiche. È la '', nella parte Sud occidentale dell'isola, e si estende dal litorale di Gonnesa, fino a quello di Arbus, passando per Buggerru, Fluminimaggiore, l'Iglesiente e il Guspinese. Un 'brand' da promuovere a livello internazionale Il nome è stato utilizzato per la prima volta dalla famosa guida paralimpica Lino Cianciotto per i percorsi di trekking, ma è stato 'adottato' dai paesi che ne fanno parte e in particolare daldi Fluminimaggiore, Marco Corrias, ...

Agenzia_Italia : In Sardegna un sindaco ha 'inventato' la Costa delle Miniere - sulsitodisimone : In Sardegna un sindaco ha 'inventato' la Costa delle Miniere - LorenzoPuliga : RT @UnioneSarda: #Sardegna - #Bitti, ancora al lavoro per assistere la popolazione. Il sindaco: 'Subito i ristori' - UnioneSarda : #Sardegna - #Bitti, ancora al lavoro per assistere la popolazione. Il sindaco: 'Subito i ristori' - AnsaSardegna : Zola e Benito Urgu tra i testimonial calendario Polizia. Nel video anche Baz e il 'sindaco' di Scraffingiu #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna sindaco Galtellì, il sindaco più severo di Conte La Nuova Sardegna Castalsardo, conta dei danni dopo la spaventosa frana. Il sindaco: "Intervenga la Regione"

A Castelsardo è stata messa in sicurezza la zona del costone franato ( a picco sul mare) ieri pomeriggio in località Pedraladda. Nella strada interessata la circolazione si potrà effettuare in un solo ...

Microspie nel Municipio di Pula, intervista al sindaco

Parlare di microspie sarebbe improprio. Le apparecchiature scoperte nell'Ufficio tecnico e in quello dei Lavori pubblici a Pula non sono poi così piccole. Trovate la settimana scorsa dagli operai che ...

A Castelsardo è stata messa in sicurezza la zona del costone franato ( a picco sul mare) ieri pomeriggio in località Pedraladda. Nella strada interessata la circolazione si potrà effettuare in un solo ...Parlare di microspie sarebbe improprio. Le apparecchiature scoperte nell'Ufficio tecnico e in quello dei Lavori pubblici a Pula non sono poi così piccole. Trovate la settimana scorsa dagli operai che ...