Il fratello di Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio: "Ho sofferto di anoressia" (Di giovedì 10 dicembre 2020) Giulio Pretelli, classe 1997, è il fratello minore dell'attuale concorrente del Grande fratello Vip Pierpaolo Pretelli. Giulio si racconta a Pomeriggio Cinque narrando un delicato periodo della sua vita nel quale ha sofferto di anoressia e di come suo fratello lo abbia aiutato ad uscire dal tunnel. Giulio Pretelli e l'anoressia Giulio si è fatto conoscere dal pubblico italiano tramite alcune presenze in molte trasmissioni televisive firmate Mediaset, ma il suo vero obiettivo è muovere i passi nel mondo della moda. Negli ultimi giorni il fratello di Pierpaolo è stato ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 ed è proprio nel salottino pomeridiano che Giulio ha raccontato il suo problema con l'anoressia.

