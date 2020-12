Gorillaz | l’atteso “Song Machine Live” al LIVENow

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tornano iil 12 e il 13 dicembre per presentare dal vivo i brani del loro ultimo album, Song: Season One – Strange Timez. Ilapre le porte a questo grande evento performativo live in cui ipotranno esibire il loro album uscito lo scorso 23 ottobre. Dopo due anni di fermo, la band torna con un grande evento live che verrà trasmesso in tutto il mondo in tre diversi fusi orari e in Italia sarà disponibile sabato 12 dicembre alle ore 12,00 e domenica 13 dicembre alle ore 1,00 e alle ore 20,00. La più grande band virtuale al mondo si esibirà dal vivo accompagnata dalla magnificenza dei visual di Jamie Hewlett. Con il chitarrista Noodle, il bassista Murdoc Niccals, il batterista Russel Hobbs e il frontman 2D ci sarà Damon Albarn e l’intera live band dei, più ...