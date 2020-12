Gioiello di Zielinski: al Napoli basta il pari per passare da primo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Napoli pareggia 1-1 con la Real Sociedad e chiude il girone F di Europa League al primo posto. Gli azzurri erano passati in vantaggio grazie a un gol di Zielinski, il primo nello stadio Diego Armando Maradona. Al gol del polacco – un Gioiello dal limite dall’area sugli sviluppi di un calcio d’angolo – ha risposto nel finale Willian Jose. Il pari qualifica gli azzurri e la Real Sociedad. I baschi passano da secondi visto il concomitante ko dell’Az sul campo del Rijeka (1-2). Gli olandesi, saputa la notizia del gol del pari spagnolo, si sono riversati in attacco alla ricerca del gol vittoria (e qualificazione), esponendosi però alla rete di Tomecak, che sancisce l’eliminazione dell’Az. Foto: Sun Scottish L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilpareggia 1-1 con la Real Sociedad e chiude il girone F di Europa League alposto. Gli azzurri erano passati in vantaggio grazie a un gol di, ilnello stadio Diego Armando Maradona. Al gol del polacco – undal limite dall’area sugli sviluppi di un calcio d’angolo – ha risposto nel finale Willian Jose. Ilqualifica gli azzurri e la Real Sociedad. I baschi passano da secondi visto il concomitante ko dell’Az sul campo del Rijeka (1-2). Gli olandesi, saputa la notizia del gol delspagnolo, si sono riversati in attacco alla ricerca del gol vittoria (e qualificazione), esponendosi però alla rete di Tomecak, che sancisce l’eliminazione dell’Az. Foto: Sun Scottish L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

apetrazzuolo : RT @5mariamazza: IL PODIO di @NAPOLIMAGAZINE - 1) ZIELINSKI, gol gioiello, 2) KOULIBALY, preciso in difesa, 3) LOZANO, sempre generoso @ape… - 5mariamazza : IL PODIO di @NAPOLIMAGAZINE - 1) ZIELINSKI, gol gioiello, 2) KOULIBALY, preciso in difesa, 3) LOZANO, sempre generoso @apetrazzuolo - fedecaccy : Zielinski sempre e solo lui, unico gioiello in campo #NapoliRealSociedad -