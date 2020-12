‘Gf Vip 5’ | scatta una furiosa lite tra Selvaggia Roma e Dayane Mello | ecco cos’è successo! Video

Leggi su isaechia

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Da una conversazione almeno apparentemente tranquilla e serena tranelle scorse ore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5, èta unadiscussione tra le due inquiline. In un primo momento la modella ha cercato di rincuorare l’ex protagonista di Temptation Island, particolarmente giù negli ultimi giorni: Io non lo so se è un periodo, come l’ho passato anche io. L’ho detto anche a Giulia, che quando è arrivata ero un po’ in down e se non fosse stato per lei che mi ha messo su, andavo ancora più giù. Domani è un’altra giornata dove potresti tornare a casa. Ti auguro che non sia così, però vedo che sei una persona triste, hai i tuoi dolori, però devi fare questa esperienza. E’ un periodo di Natale. Lanon ha ...