Gabriele Parpiglia | flop del ritorno di ‘Seconda vita’ | solo 0 | 6 per cento di share

(Di giovedì 10 dicembre 2020) La puntata di ieri ha visto protagonisti Tommaso Zorzi, Martina Nasoni e Aurora Betti Ieri è andato in onda il programma “Seconda vita” firmato dasu Real Time, già da qualche giorno è disponibile anche sulla piattaforma DPlay. Nella seconda puntata, è andata in onda anche l’intervista a Tommaso Zorzi, che è stata registrata prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip. Ma a giudicare dagli ascolti, è stato un: Seconda Vita ha raccolto davanti allo schermo 177.000 spettatori e lo 0.6% di. Nell’appuntamento che va in onda su Real Time in prima serata,racconta le storie di diversi personaggi famosi, dove i protagonisti parlano della loro vita e del percorso che hanno dovuto superare per arrivare a vivere una seconda vita. Ieri sono andati ...

La puntata di ieri di Seconda vita, in onda su Real Time, ha visto protagonisti Tommaso Zorzi, Martina Nasoni e Aurora Betti ...Alfonso Signorini ha spiegato perché ha voluto fortemente Stefania Orlando al Grande Fratello Vip. Poi, ha replicato al marito della showgirl.610.1k Followers, 4,332 Following, 7,483 Posts - See Instagram photos and videos from Gabriele Parpiglia (@gabrieleparpiglia)Chi è Gabriele Parpiglia: dagli attacchi di panico alla malattia del fratello, passando per alcune curiosità sul giornalista. Nato il 3 febbraio 1979 (Acquario), Gabriele Parpiglia è giornalista e...Gabriele Parpiglia è un noto giornalista, conduttore e scrittore molto conosciuto nel mondo dei Vip, spesso svela gossip e indiscrezioni su personaggi noti del mondo dello spettacolo. Il giornalista del settimanale Chi è uno dei collaboratori più fidati di Alfonso Signorini. Su Real Time conduce la seconda edizione di Seconda Vita.