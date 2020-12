Fiumicino | Astorre | nuova Darsena opera vincente per futuro

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma – “LaPescherecci del nuovo Porto Commerciale die’ un’attesa e importante, l’ideaper ildella pesca che pere’ settore trainante”. E’ quanto scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno, membro della Commissione Trasporti di Palazzo Madama, in merito al Progetto esecutivo presentato oggi e che vedra’ la posa della prima pietra a giugno 2021. “Si tratta- aggiunge- di un progetto che consentira’ maggiore sicurezza alla piu’ importante flotta pescherecci del Lazio, velocita’ ma anche sviluppo con riguardo al progetto di navigabilita’ del Tevere.” “Un ringraziamento va al Governo, per averlo inserito tra le opere prioritarie, e- conclude- al presidente dell’Autorita’ ...