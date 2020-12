Fitbit | quale scegliere

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilè l'accessorio indispensabile per tutti coloro che vogliono mantenersi in forma e assicurarsi di essere sempre in salute. Questo orologio intelligente infatti ti accompagna nella tua ...

Cerchi un fitbit per i tuoi allenamenti ma non sai quale modello scegliere? Amazon ha selezionato per te i migliori sul mercato! Scopri le offerte e completa i tuoi acquisti!

Fitbit Inspire HR è il fitness tracker ideale per tutti i giorni, perché capace di tenere sotto controllo tutte le tue attività, registrando passi, distanza, minuti e calorie bruciate.

Il Fitbit Charge 2 è un fitness tracker erede di un grande dispositivo, come il Charge 1, dal quale ha preso il meglio e lo ha migliorato. Rispetto al passato è cambiato anche il display, ora più grande (che però consuma di più la batteria) OLED Touch con protezione in vetro e con una buona leggibilità.

In questo articolo faremo però un confronto tra quattro modelli di FitBit smartband, i più recenti, che sono i FitBit Flex, Charge, Charge HR e Surge. Dispositivi dal prezzo e dalle prestazioni crescenti, di cui andiamo a valutare le differenze nello specifico. FitBit Flex