“È scomparso un altro pezzo di un calcio che probabilmente non tornerà più”: l’Avellino ricorda Paolo Rossi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “È scomparso un altro pezzo di un calcio che probabilmente non tornerà più. ll Pablito Mundial che ha fatto impazzire più volte i supporter biancoverdi durante le gare al Partenio-Lombardi. Ricorderemo i suoi gol nel mondiale di Spagna del 1982 ma anche le sue magnifiche giocate nel nostro stadio”. E’ questo il post su Facebook con cui l’Us Avellino 1912 ricorda Paolo Rossi scomparso la notte scorsa all’età di 64 anni. Paolo Rossi ha calcato per ben 13 volte l’impianto di Contrada Zoccolari segnano 7 reti rispettivamente con le maglie di Vicenza, Perugia, Juventus, Milan e infine Verona. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Èundi unchenonpiù. ll Pablito Mundial che ha fatto impazzire più volte i supporter biancoverdi durante le gare al Partenio-Lombardi. Ricorderemo i suoi gol nel mondiale di Spagna del 1982 ma anche le sue magnifiche giocate nel nostro stadio”. E’ questo il post su Facebook con cui l’Us Avellino 1912la notte scorsa all’età di 64 anni.ha calcato per ben 13 volte l’impianto di Contrada Zoccolari segnano 7 reti rispettivamente con le maglie di Vicenza, Perugia, Juventus, Milan e infine Verona. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

