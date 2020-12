De Zerbi: “Non siamo brillanti come prima. Il Benevento non va sottovalutato” (Di giovedì 10 dicembre 2020) In conferenza stampa pre-partita, ha parlato, in vista di Sassuolo-Benevento, il tecnico Roberto De Zerbi. Queste le sue parole: “Ripartiamo da una buona prova con la Roma. La partita bisogna dividerla in primo e secondo tempo, prima dell’espulsione e dopo l’espulsione. In 11 contro 11 abbiamo fatto benissimo e avremmo meritato anche il vantaggio, dopo non mi è piaciuta la squadra. Un uomo in più ci siamo disuniti, pensando di poter vincere facilmente. Cercavamo probabilmente di fare qualcosa in più e ci è riuscito male, questa è stata la mia valutazione a caldo che confermo a distanza di qualche giorno. Non siamo brillantissimi come ottobre e inizio novembre, ci può anche stare. Stiamo centellinando le energie”. Sul Benevento: “Non ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) In conferenza stampa pre-partita, ha parlato, in vista di Sassuolo-, il tecnico Roberto De. Queste le sue parole: “Ripartiamo da una buona prova con la Roma. La partita bisogna dividerla in primo e secondo tempo,dell’espulsione e dopo l’espulsione. In 11 contro 11 abbiamo fatto benissimo e avremmo meritato anche il vantaggio, dopo non mi è piaciuta la squadra. Un uomo in più cidisuniti, pensando di poter vincere facilmente. Cercavamo probabilmente di fare qualcosa in più e ci è riuscito male, questa è stata la mia valutazione a caldo che confermo a distanza di qualche giorno. Nonssimiottobre e inizio novembre, ci può anche stare. Stiamo centellinando le energie”. Sul...

iamzolletta : ma raga scusate come si permette zerbi di mettere bocca su una conversazione tra evandro e suo papà?cioè qua stiamo… - Hair49gc1 : Evandro è complesso, esagerato in tutto e non mi piace come canta, non vedo grandi qualità che invece lui si attrib… - annakiara119 : RT @Beths0630: Mo non sappiamo cosa ha detto sto ragazzo ma diciamolo, sti ragazzetti hanno 18 anni, ma potranno amare per forza pezzi che… - Beths0630 : Mo non sappiamo cosa ha detto sto ragazzo ma diciamolo, sti ragazzetti hanno 18 anni, ma potranno amare per forza p… - sportli26181512 : Lazio, post Inzaghi: da Allegri a De Zerbi, quante idee per Lotito: Simone Inzaghi non ha ancora rinnovato il propr… -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi “Non SNAI – Serie A: Juve-Torino, derby da «1» fissoRoma-Sassuolo, sfida Over con Fonseca favorito Fortune Italia