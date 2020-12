Data di lancio ufficiale Samsung Galaxy S21, disponibile in questi colori (Di giovedì 10 dicembre 2020) Vi abbiamo parlato del possibile prezzo che sarà applicato ai Samsung Galaxy S21, di cui nel frattempo è emersa la Data di lancio ufficiale, le varie nuance cromatiche in cui i modelli saranno resi disponibili ed altri dettagli sul comparto fotografico principale. Come riportato da ‘androidauthority.com‘, i prossimi top di gamma sono attesi per il 14 gennaio (la conferma sarebbe arrivata dal maggior store indiano del colosso di Seul). La commercializzazione vera e propria dovrebbe avere luogo a partire dal 29 gennaio, almeno localmente. Per quanto riguarda le colorazioni, i Samsung Galaxy S21 verranno resi disponibili nelle nuance cromatiche Gray, Pink, Purple e White (Pink, Purple, Silver e Black per i modelli Plus, e Black e Silver per la variante Ultra). Dal ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Vi abbiamo parlato del possibile prezzo che sarà applicato aiS21, di cui nel frattempo è emersa ladi, le varie nuance cromatiche in cui i modelli saranno resi disponibili ed altri dettagli sul comparto fotografico principale. Come riportato da ‘androidauthority.com‘, i prossimi top di gamma sono attesi per il 14 gennaio (la conferma sarebbe arrivata dal maggior store indiano del colosso di Seul). La commercializzazione vera e propria dovrebbe avere luogo a partire dal 29 gennaio, almeno localmente. Per quanto riguarda le colorazioni, iS21 verranno resi disponibili nelle nuance cromatiche Gray, Pink, Purple e White (Pink, Purple, Silver e Black per i modelli Plus, e Black e Silver per la variante Ultra). Dal ...

