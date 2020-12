Cyberpunk 2077 non vi ha soddisfatto? Provate questo bundle indie! (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un gruppo di sviluppatori indie si è coalizzato per creare un'esperienza Cyberpunk alternativa proponendo a un prezzo speciale i loro giochi a tema Cyberpunk. Il bundle, dal titolo "Be A Better Cyberpunk" si pone in aperta polemica con il chiacchieratissimo titolo CD Projekt Red: "Cyberpunk senza la transphobia, il razzismo e lo sfruttamento dei lavoratori. Una collezione per controbattere i danni fatti da 2077. Supporta creatori indipendenti esplorando identità, intelligenza artificiale, classe, genere e transumanesimo." Il riferimento è ad alcune delle polemiche che hanno accompagnato la realizzazione, la promozione e il lancio di Cyberpunk 2077 relative ad esempio alle tematiche LGBTQ+ per come sono presentate nel titolo polacco, e alle condizioni ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un gruppo di sviluppatori indie si è coalizzato per creare un'esperienzaalternativa proponendo a un prezzo speciale i loro giochi a tema. Il, dal titolo "Be A Better" si pone in aperta polemica con il chiacchieratissimo titolo CD Projekt Red: "senza la transphobia, il razzismo e lo sfruttamento dei lavoratori. Una collezione per controbattere i danni fatti da. Supporta creatori indipendenti esplorando identità, intelligenza artificiale, classe, genere e transumanesimo." Il riferimento è ad alcune delle polemiche che hanno accompagnato la realizzazione, la promozione e il lancio direlative ad esempio alle tematiche LGBTQ+ per come sono presentate nel titolo polacco, e alle condizioni ...

