Cska Sofia-Roma 2-1, diretta: occasione per Mayoral. Palla fuori (Di giovedì 10 dicembre 2020) 54' - Ottima Palla di Peres a centro area, Mayoral prova a battere a rete ma viene anticipato da Busatto 52' - Geferson anticipa Juan Jesus di un soffio e impedisce al difensore di battere a rete. ... Leggi su leggo (Di giovedì 10 dicembre 2020) 54' - Ottimadi Peres a centro area,prova a battere a rete ma viene anticipato da Busatto 52' - Geferson anticipa Juan Jesus di un soffio e impedisce al difensore di battere a rete. ...

radiobrasil940 : Liga Europa 2o tempo: CSKA Sofia 3 x 1 Roma Dundalk 1 x 3 Arsenal Napoli 1 x 0 Real Sociedad St. Liege 2 x 2 Benfica - PagineRomaniste : 72' - Peres la mette in mezzo ma la palla è già uscita. Rimessa dal fondo per i bulgari. CSKA Sofia 3-1 Roma #ASRoma #UEL - Vale96L : Vabbe che non mi aspettavo molto da questa partita ma così non mi va bene, 3 gol dal CSKA Sofia ma che è - PagineRomaniste : 63' - Escono Milanese e Bamba, entrano Villar e Karsdorp. CSKA Sofia 3-1 Roma #ASRoma #UEL - ZonaGiallorossa : ?? 62' | CSKA Sofia 3-1 Roma ?? Doppio cambio #AsRoma . Escono #Milanese e #Bamba ed entrano #Villar e #Karsdorp… -