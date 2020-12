Coronavirus: in Germania è record di contagi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Berlino, 10 dic. (Adnkronos/Dpa) - All'indomani dell'accorato appello di Angela Merkel al Bundestag, la Germania registra un altro record di casi di contagio da Coronavirus, con 23.679 nuovi positivi, secondo il Robert Koch Institut. Il precedente picco di contagi - 23.648 - era stato registrato il 20 novembre. I nuovi decessi sono stati 440, contro i 590 del giorno prima per un totale di 20.372 morti e 1.242.203 infezioni dall'inizio della pandemia. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Berlino, 10 dic. (Adnkronos/Dpa) - All'indomani dell'accorato appello di Angela Merkel al Bundestag, laregistra un altrodi casi dio da, con 23.679 nuovi positivi, secondo il Robert Koch Institut. Il precedente picco di- 23.648 - era stato registrato il 20 novembre. I nuovi decessi sono stati 440, contro i 590 del giorno prima per un totale di 20.372 morti e 1.242.203 infezioni dall'inizio della pandemia.

fattoquotidiano : Coronavirus, “Merkel vuole lockdown duro in Germania dopo Natale”. Stop ai collegamenti ferroviari tra Svizzera e I… - Italia_Notizie : Coronavirus oggi: negli Usa oltre 3mila vittime in un giorno. In Germania 23.679 nuovi casi - Atoslab : @Marco_dreams Leggendo il tuo thread, e giunto a questo twt, mi è venuto in mente questo, con un brividino... - fisco24_info : Coronavirus oggi: negli Usa oltre 3mila vittime in un giorno. In Germania 23.679 nuovi casi: ? Nel mondo 68 milioni… - NicolaConcilio : RT @RepubblicaTv: Germania, è record di vittime Covid. L'appello di Angela Merkel: ''Non dovrà essere l'ultimo Natale con i nonni'': E' 'in… -