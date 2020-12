(Di giovedì 10 dicembre 2020) Carlo Lanna Secondo quanto è stato riportato dai settimanali di gossip,Rodriguez avrebbe chiamato iperchè disturbata da troppi fotografi durante un'uscita con il suo compagno Non è facile gestire la popolarità. Lo sa fin troppo bene anche e soprattuttoRodriguez. L’amatissima showgirl delle reti Mediaset, oggi più di ieri, è asserragliata dai fotografi che sono in cerca di notizie e gossip (fondati) sulla sua vita privata. Dopo che per tutta l’estate ha popolato le prime pagine dei settimanali per la rottura con Stefano De Martino, giunta proprio dopo la fine del primo lockdown, mesi dopo quel gossip così imponente pare che la showgirl abbia già trovato un nuovo amore. E sappiamo molto bene che la storia con Antonino Spinalbese (di 25 anni) sta procedendo a gonfie vele. nodo 1903873 Attualmente ...

Ultime Notizie dalla rete : Belen impazzisce

Corriere dello Sport.it

Una somiglianza che non poteva passare inosservata quella della fidanzata di Giorgio Panariello. La sua compagna è uguale a Belen Rodriguez.Come un fulmine a ciel sereno l'ex opinionista di Uomini e donne rende noto attraverso i social la rottura dei rapporti con Alessandra Gallocchio. C'è l'ombra di un tradimento?Belen impazzisce per i paparazzi E intervengono pure i carabinieri. Secondo quanto è stato riportato dai settimanali di gossip, Belen Rodriguez avrebbe chiamato i carabinieri perchè disturbata ...Belen in topless nella villa a Ibiza, i social impazziscono - In vacanza con gli amici e il figlio, ma senza il fidanzato GianmariaFabrizio Corona: "Amavo Belen, c'è un dettaglio che mi faceva impazzire" L'ex re dei paparazzi parla della sua ex fidanzata e svela particolari che non aveva mai detto prima 28.11.2020 11:29