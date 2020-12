Basket, Eurolega 2020/2021: Olympiakos e Real Madrid top, Stella Rossa e Zenit flop (Di giovedì 10 dicembre 2020) Olympiakos e Real Madrid top, Stella Rossa e Zenit flop. Questo è un breve riassunto delle fasi salienti della tredicesima giornata dell’Eurolega di Basket 2020/2021. L’Olympiakos è uscito vincitore dal confronto con la Stella Rossa, attraverso il punteggio di 79-81, rimontando un passivo di -14: Printezis e Spanoulis decisivi e autori di 30 punti complessivi. Successo significativo anche del Real Madrid, dimostrazione di forza contro la corazzata Zenit (79-72). Il tram iberico è stato trascinato Abalde e Randolph, che hanno oscurato la Stella dell’ottimo Hollins. Quarta sconfitta in ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020)top,. Questo è un breve riassunto delle fasi salienti della tredicesima giornata dell’di. L’è uscito vincitore dal confronto con la, attraverso il punteggio di 79-81, rimontando un passivo di -14: Printezis e Spanoulis decisivi e autori di 30 punti complessivi. Successo significativo anche del, dimostrazione di forza contro la corazzata(79-72). Il tram iberico è stato trascinato Abalde e Randolph, che hanno oscurato ladell’ottimo Hollins. Quarta sconfitta in ...

