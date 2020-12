Attenzione al ransomware Il programma che prende “in ostaggio” il tuo dispositivo

Leggi su analisideirischinformatici

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilè uninformatico dannoso (“malevolo”) che può “infettare” undigitale (PC, tablet, smartphone, smart TV), bloccando l’accesso a tutti o ad alcuni dei suoi contenuti (foto, video, file, ecc.) per poi chiedere un riscatto (in inglese, “ransom”) da pagare per “liberarli”. La richiesta di pagamento, con le relative istruzioni, compare di solito in una finestra che si apre automaticamente sullo schermo delinfettato. All’utente viene minacciosamente comunicato che ha poche ore o pochi giorni per effettuare il versamento del riscatto, altrimenti il blocco dei contenuti diventerà definitivo. Ci sono due tipi principali di: i cryptor (che criptano i file contenuti nelrendendoli inaccessibili); i blocker (che bloccano ...