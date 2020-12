Alessia Mancini: “In tv con mio marito Flavio Montrucchio? Terribile, anzi no meraviglioso” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Alessia Mancini torna in tv con Junior Bake Off Italia, in onda da venerdì 11 dicembre in prima serata su Real Time. E al suo fianco c’è il marito Flavio Montrucchio, una vera e propria novità sia per la trasmissione sia per i due presentatori. Tre puntate speciali e gran finale il 25 dicembre per fare di Alessia e Flavio la coppia d’oro della tv, anche se questa è solo una parentesi, molto apprezzata dai fan di entrambi, nelle loro carriere. Alessia Mancini e Flavio Montrucchio dunque conducono le sfide tra otto piccoli aspiranti pasticcieri, che devono affrontare il giudizio dei temibili (ma non troppo) Ernst Knam e Damiano Carrara. Per la sesta edizione di Junior Bake Off Italia cambia anche il ... Leggi su dilei (Di giovedì 10 dicembre 2020)torna in tv con Junior Bake Off Italia, in onda da venerdì 11 dicembre in prima serata su Real Time. E al suo fianco c’è il, una vera e propria novità sia per la trasmissione sia per i due presentatori. Tre puntate speciali e gran finale il 25 dicembre per fare dila coppia d’oro della tv, anche se questa è solo una parentesi, molto apprezzata dai fan di entrambi, nelle loro carriere.dunque conducono le sfide tra otto piccoli aspiranti pasticcieri, che devono affrontare il giudizio dei temibili (ma non troppo) Ernst Knam e Damiano Carrara. Per la sesta edizione di Junior Bake Off Italia cambia anche il ...

