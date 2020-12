"Abruzzo sanità on line", da oggi scelta e revoca medico e pediatra si può fare da casa (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'Aquila - Niente più lunghe file allo sportello o perdite da tempo per la scelta o revoca del medico di medicina generale o del pediatra. Da domani, la procedura potrà infatti essere svolta comodamente da casa senza recarsi negli uffici della Asl, grazie al servizio telematico “Il mio medico di fiducia”. Lo fa sapere l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, presentando l’avvio ufficiale del progetto della Regione per l’implementazione e ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche per l’accesso alle strutture sanitarie abruzzesi. La nuova piattaforma si chiama “Abruzzo sanità on line” e consentirà agli utenti di accedere agevolmente a tutta una serie di funzioni digitali che potranno sostituire le funzioni classiche “di sportello” ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'Aquila - Niente più lunghe file allo sportello o perdite da tempo per ladeldi medicina generale o del. Da domani, la procedura potrà infatti essere svolta comodamente dasenza recarsi negli uffici della Asl, grazie al servizio telematico “Il miodi fiducia”. Lo fa sapere l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, presentando l’avvio ufficiale del progetto della Regione per l’implementazione e ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche per l’accesso alle strutture sanitarie abruzzesi. La nuova piattaforma si chiama “on” e consentirà agli utenti di accedere agevolmente a tutta una serie di funzioni digitali che potranno sostituire le funzioni classiche “di sportello” ...

Quest’ area del sito Abruzzo Sanità è dedicata ai tutti i cittadini e raccoglie un insieme di notizie, contenuti e attività che il Dipartimento Salute e Welfare pubblica e mette in atto e che sono strettamente correlati alle possibili necessità dei cittadini della Regione Abruzzo.

Portale Abruzzo Sanità Consulta il portale Abruzzo Sanità per avere informazioni e dati sul sistema sanitario regionale.

Sanità . CORONAVIRUS: SCREENING POPOLAZIONE PROROGATO A DOMANI 7 DICEMBRE, ORDINANZA FIRMATA DA BIONDI. ... su Rete4, si è scagliato contro il presidente della Regione Abruzzo.

