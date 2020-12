Violenza sulle donne, le case rifugio: intervista alla dottoressa Scienza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CheDonna.it intervista la dottoressa Giovanna Scienza, medico e presidente della casa rifugio Felicita Morandi per donne vittime di Violenza. A pochi giorni dalla giornata mondiale contro la Violenza sulle donne, CheDonna.it ha avuto la grande fortuna di incontrare virtualmente la la dottoressa Giovanna Scienza, medico e presidente della casa rifugio Felicita Morandi per donne vittime L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CheDonna.itlaGiovanna, medico e presidente della casaFelicita Morandi pervittime di. A pochi giorni dgiornata mondiale contro la, CheDonna.it ha avuto la grande fortuna di incontrare virtualmente la laGiovanna, medico e presidente della casaFelicita Morandi pervittime L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

massimomonti_ : ' start all over again ' è una canzone che parla di violenza sulle donne. Io la condanno fermamente. Ergastolo agli… - PATRIZIA953 : @michelelanzo No, non si può...peggio di così non si può...che dolore...quale squallore ...quando usciremo da quest… - dio_checkkkk : il prof di diritto è deluso perché nessuno ci ha dato un compito per la giornata sulla violenza sulle donne, vedete che lo amo - bigricc3nergy : Contro ogni forma di violenza MA a m4z3p1n due legnate sulle gengive non gliele leverebbe nessuno - milaneista : Giustificare il razzismo, come la violenza sulle donne è dire: 'E ma si sta esagerando, nella sua lingua Negru è ne… -